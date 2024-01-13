Кочикьян Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочикьян Макар

Место рождения

Крым, Керчь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Kochikyan-Кочикьян Ованес Иссаакович

Мать: Анник Мелконовна

Крым, Керчь
Рождение ребёнка
1912

Сын: Кочикьян Ваган Макарович

Мать ребёнка: Кочикьян Агавни

Рождение ребёнка
26.03.1920

Сын: Кочикьян Григорий Макарович

Мать ребёнка: Кочикьян Агавни

Рождение ребёнка
26.03.1924

Дочь: Цовинар (София) Макаровна

Мать ребёнка: Кочикьян Агавни

Керчь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочикьян Агавни

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погиб на войне
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