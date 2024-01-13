Кочикьян Макар
Место рожденияКрым, Керчь
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Крым, Керчь
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Кочикьян Агавни
Рождение ребёнка
26.03.1920
Сын: Кочикьян Григорий Макарович
Мать ребёнка: Кочикьян Агавни
Рождение ребёнка
26.03.1924
Дочь: Цовинар (София) Макаровна
Мать ребёнка: Кочикьян Агавни
Керчь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочикьян Агавни
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погиб на войне