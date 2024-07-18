(Prussack Friedman) Sheila
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Prussack Harry H.
Мать: (Supnick Prussack) Rose
Рождение ребёнка
?.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Friedman Alfred
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Friedman Alfred
Смерть
1993