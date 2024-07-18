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(Prussack Friedman) Sheila

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Prussack Harry H.

Мать: (Supnick Prussack) Rose

Рождение ребёнка
?.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Friedman Alfred

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Friedman Alfred

Смерть
1993

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