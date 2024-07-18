Prussack Harry H. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPrussack Harry H.

Prussack Harry H.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1933 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Supnick Prussack) Rose

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Prussack Friedman) Sheila

Мать ребёнка: (Supnick Prussack) Rose

Смерть
1995

Мы используем куки для улучшения работы сайта.