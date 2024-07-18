Prussack Harry H.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Supnick Prussack) Rose
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Prussack Friedman) Sheila
Мать ребёнка: (Supnick Prussack) Rose
Смерть
1995