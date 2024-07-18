Friedman Alfred — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиFriedman Alfred

Friedman Alfred

Место рождения

Berlin

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Prussack Friedman) Sheila

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Prussack Friedman) Sheila

Смерть
2000

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