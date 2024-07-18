Friedman Alfred
Место рожденияBerlin
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Prussack Friedman) Sheila
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Prussack Friedman) Sheila
Смерть
2000