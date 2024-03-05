Запяткин Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Запяткин Федор
Рождение ребёнка
1890
Сын: Запяткин Василий Федорович
Мать ребёнка: Запяткина Неонилла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Запяткина Неонилла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запяткин Михаил Федорович
Мать ребёнка: Запяткина Неонилла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запяткин Гаврила Федорович
Мать ребёнка: Запяткина Неонилла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запяткин Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Запяткина Неонилла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Запяткина Неонилла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Запяткина Неонилла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Запяткина Неонилла
Смерть
Неизвестно