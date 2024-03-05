Запяткин Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запяткин Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Запяткин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Запяткин Василий Федорович

Мать ребёнка: Запяткина Неонилла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запяткин Ефим Федорович

Мать ребёнка: Запяткина Неонилла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запяткин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Запяткина Неонилла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запяткин Гаврила Федорович

Мать ребёнка: Запяткина Неонилла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запяткин Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Запяткина Неонилла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Запяткина Неонилла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запяткин Иван Федорович

Мать ребёнка: Запяткина Неонилла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Запяткина Неонилла

Смерть
Неизвестно
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