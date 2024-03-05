Запяткина Неонилла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запяткина Неонилла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Запяткин Василий Федорович

Отец ребёнка: Запяткин Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запяткин Ефим Федорович

Отец ребёнка: Запяткин Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запяткин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Запяткин Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запяткин Гаврила Федорович

Отец ребёнка: Запяткин Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запяткин Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Запяткин Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Запяткин Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запяткин Иван Федорович

Отец ребёнка: Запяткин Федор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запяткин Федор Федорович

Смерть
Неизвестно
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