Запяткина Неонилла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Сын: Запяткин Василий Федорович
Отец ребёнка: Запяткин Федор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Запяткин Федор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запяткин Михаил Федорович
Отец ребёнка: Запяткин Федор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запяткин Гаврила Федорович
Отец ребёнка: Запяткин Федор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Запяткин Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Запяткин Федор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Запяткин Федор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Запяткин Федор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно