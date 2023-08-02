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(Mycielska) Cecylia
(Mycielska) Cecylia
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1864
Дата смерти
1942
Пол
Женский
Отец
Mycielski Franciszek Cyrjak Cyprian
1832 г.р.
Мать
Mycielska (Tarnowska) Waleria
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец:
Mycielski Franciszek Cyrjak Cyprian
Мать:
Mycielska Waleria
Смерть
1942
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