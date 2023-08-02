Mycielski Franciszek Cyrjak Cyprian
Место рожденияChrościszowice
Дата рождения15.03.1832
Дата смерти02.03.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1832
Chrościszowice
Рождение ребёнка
30.05.1856
Сын: Mycielski Jerzy
Мать ребёнка: Mycielska Waleria
Рождение ребёнка
06.07.1858
Сын: Mycielski Jan Antoni Izajasz
Мать ребёнка: Mycielska Waleria
Wziachow
Рождение ребёнка
1860
Сын: Mycielski Kazimierz
Мать ребёнка: Mycielska Waleria
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Cecylia
Мать ребёнка: Mycielska Waleria
Рождение ребёнка
27.12.1867
Дочь: Morstin Karolina Joanna
Мать ребёнка: Mycielska Waleria
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Mycielska Waleria
Смерть
02.03.1901
Wiśniowa