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Mycielski Franciszek Cyrjak Cyprian

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Место рождения

Chrościszowice

Дата рождения

15.03.1832

Дата смерти

02.03.1901

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1832

Отец: Mycielski Jozef Nikodem

Мать: Mycielska Karolina Ludwika

Chrościszowice
Рождение ребёнка
30.05.1856

Сын: Mycielski Jerzy

Мать ребёнка: Mycielska Waleria

Рождение ребёнка
06.07.1858

Сын: Mycielski Jan Antoni Izajasz

Мать ребёнка: Mycielska Waleria

Wziachow
Рождение ребёнка
1860

Сын: Mycielski Kazimierz

Мать ребёнка: Mycielska Waleria

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Cecylia

Мать ребёнка: Mycielska Waleria

Рождение ребёнка
27.12.1867

Дочь: Morstin Karolina Joanna

Мать ребёнка: Mycielska Waleria

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Mycielska Waleria

Смерть
02.03.1901
Wiśniowa
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