Михалëва (Сидоренко) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалëва (Сидоренко) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Рудак, Сумська область

Дата рождения

11.05.1898

Дата смерти

20.12.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1898

Отец: Сидоренко Иван Никандрович

Мать: Сидоренко Аксинья Никифоровна

Рудак, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалëв (Михайлев) Фëдор Севастьянович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Шишина (Михалева) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Михалëв (Михайлев) Фëдор Севастьянович

Пономарёвка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Шишина (Михалева) Мария Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1931

Сын: Михалëв Владимир Федорович

Отец ребёнка: Михалëв (Михайлев) Фëдор Севастьянович

Пономарёвка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.09.1934

Сын: Михалëв Николай Фëдорович

Отец ребёнка: Михалëв (Михайлев) Фëдор Севастьянович

Пономарёвка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Павлова (Михалëва) Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Михалëв (Михайлев) Фëдор Севастьянович

Преображенка, Целиноградский район, Акмолинская область
Смерть
20.12.1976

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