Михалëва (Сидоренко) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.05.1898
Дата смерти20.12.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1898
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Шишина (Михалева) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Михалëв (Михайлев) Фëдор Севастьянович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Шишина (Михалева) Мария Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1931
Сын: Михалëв Владимир Федорович
Отец ребёнка: Михалëв (Михайлев) Фëдор Севастьянович
Рождение ребёнка
27.09.1934
Сын: Михалëв Николай Фëдорович
Отец ребёнка: Михалëв (Михайлев) Фëдор Севастьянович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Павлова (Михалëва) Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Михалëв (Михайлев) Фëдор Севастьянович
Преображенка, Целиноградский район, Акмолинская область
Смерть
20.12.1976