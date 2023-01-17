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Губский Яким Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Губский Федор Андреев

Мать: Губская Марья Гуринова

Рождение ребёнка
1807

Сын: Губский Прокофей Якимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Губский Тит Якимов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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