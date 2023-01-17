Губский Яким Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Губский Федор Андреев
Мать: Губская Марья Гуринова
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Губский Тит Якимов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно