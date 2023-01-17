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Губский Федор Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Губский Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Губский Яким Федоров

Мать ребёнка: Губская Марья Гуринова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Зиновия Федорова

Мать ребёнка: Губская Марья Гуринова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ксения Федорова

Мать ребёнка: Губская Марья Гуринова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губская Марья Гуринова

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1810
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