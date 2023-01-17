Губский Федор Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Губский Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Губский Яким Федоров
Мать ребёнка: Губская Марья Гуринова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Зиновия Федорова
Мать ребёнка: Губская Марья Гуринова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ксения Федорова
Мать ребёнка: Губская Марья Гуринова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губская Марья Гуринова
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1810