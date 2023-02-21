Коляда (Купка) Антонида Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1969
Сын: Коляда Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Коляда Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
16.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коляда Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Лобова Галина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутузова Лобова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан