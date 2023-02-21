Коляда (Купка) Антонида Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коляда (Купка) Антонида Фадеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1934

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1969

Сын: Коляда Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Коляда Владимир Фёдорович

Рождение ребёнка
16.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коляда Владимир Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Лобова Галина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутузова Лобова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобов Валерий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

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