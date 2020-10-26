Коляда Владимир Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1939
Дата смерти26.10.2020
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1939
Отец: Коляда Фёдор Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1969
Сын: Коляда Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Коляда Антонида Фадеевна
Рождение ребёнка
16.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коляда Антонида Фадеевна
Смерть
26.10.2020