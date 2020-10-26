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Коляда Владимир Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1939

Дата смерти

26.10.2020

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1939

Отец: Коляда Фёдор Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1969

Сын: Коляда Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Коляда Антонида Фадеевна

Рождение ребёнка
16.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коляда Антонида Фадеевна

Смерть
26.10.2020
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