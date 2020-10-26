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Коляда Игорь Владимирович
Коляда Игорь Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.10.1969
Пол
Мужской
Отец
Коляда Владимир Фёдорович
1939 г.р.
Мать
Коляда (Купка) Антонида Фадеевна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1969
Отец:
Коляда Владимир Фёдорович
Мать:
Коляда Антонида Фадеевна
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