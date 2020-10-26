Коляда Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коляда Игорь Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1969

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1969

Отец: Коляда Владимир Фёдорович

Мать: Коляда Антонида Фадеевна

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