Чельцова (Усачева) Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чельцова (Усачева) Варвара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Усачев Зиновий Егорович

Отец ребёнка: Усачев Егор

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Усачева Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Усачев Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чельцов Николай Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усачев Егор

Смерть
Неизвестно
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