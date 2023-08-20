Чельцова (Усачева) Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Усачев Егор
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Усачева Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Усачев Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усачев Егор
Смерть
Неизвестно