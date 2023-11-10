Чельцов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Чельцов Алексей Стефанович
Мать: Чельцова Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Чельцов Варфоломей Николаевич
Мать ребёнка: Чельцова Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Чельцова Соломонида Николаевна
Мать ребёнка: Чельцова Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Чельцова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Чельцова Неизвестно
Рождение ребёнка
?.04.1858
Дочь: Чельцова Пелагия Николаевна
Мать ребёнка: Чельцова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чельцова Неизвестно
Смерть
Неизвестно