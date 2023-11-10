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Чельцов Николай Алексеевич

Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Чельцов Алексей Стефанович

Мать: Чельцова Неизвестно

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Чельцов Варфоломей Николаевич

Мать ребёнка: Чельцова Неизвестно

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Чельцова Соломонида Николаевна

Мать ребёнка: Чельцова Неизвестно

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Чельцова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Чельцова Неизвестно

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
?.04.1858

Дочь: Чельцова Пелагия Николаевна

Мать ребёнка: Чельцова Неизвестно

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усачева Варвара Федоровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чельцова Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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