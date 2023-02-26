Игнатькова Пелагея Антипова
Место рожденияд.Шлюхино
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Игнатьков) Федора Алексеева
Отец ребёнка: Игнатьков Алексей Фомин
Сын: Михаил Алексеев
Отец ребёнка: Игнатьков Алексей Фомин
Дочь: (Игнатькова) Мария Алексеева
Отец ребёнка: Игнатьков Алексей Фомин
Сын: Игнатьков Григорий Алексеев
Отец ребёнка: Игнатьков Алексей Фомин
Дочь: (Игнатькова) Устина Алексеева
Отец ребёнка: Игнатьков Алексей Фомин
Дочь: (Игнатькова) Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Игнатьков Алексей Фомин
Дочь: (Игнатькова) Вера Алексеева
Отец ребёнка: Игнатьков Алексей Фомин
Дочь: (Игнатькова) Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Игнатьков Алексей Фомин
Отец ребёнка: Игнатьков Алексей Фомин
Дочь: (Игнатькова) Мария Алексеева
Отец ребёнка: Игнатьков Алексей Фомин
Сын: Игнатьков Стефан Алексеевич
Отец ребёнка: Игнатьков Алексей Фомин
Дочь: (Игнатькова) Дария Алексеева
Отец ребёнка: Игнатьков Алексей Фомин