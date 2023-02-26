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Игнатькова Пелагея Антипова

Место рождения

д.Шлюхино

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьков Алексей Фомин

Рождение ребёнка
05.02.1866

Дочь: (Игнатьков) Федора Алексеева

Отец ребёнка: Игнатьков Алексей Фомин

Бракосочетание
09.11.1877

Муж: Игнатьков Алексей Фомин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1878

Сын: Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Игнатьков Алексей Фомин

Рождение ребёнка
29.03.1882

Дочь: (Игнатькова) Мария Алексеева

Отец ребёнка: Игнатьков Алексей Фомин

Рождение ребёнка
01.11.1884

Сын: Игнатьков Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Игнатьков Алексей Фомин

Рождение ребёнка
01.10.1888

Дочь: (Игнатькова) Устина Алексеева

Отец ребёнка: Игнатьков Алексей Фомин

Рождение ребёнка
24.02.1890

Дочь: (Игнатькова) Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Игнатьков Алексей Фомин

Рождение ребёнка
13.09.1891

Дочь: (Игнатькова) Вера Алексеева

Отец ребёнка: Игнатьков Алексей Фомин

Рождение ребёнка
23.11.1892

Дочь: (Игнатькова) Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Игнатьков Алексей Фомин

Рождение ребёнка
27.01.1894

Сын: Игнатьков Иван Алексеев

Отец ребёнка: Игнатьков Алексей Фомин

Рождение ребёнка
23.07.1897

Дочь: (Игнатькова) Мария Алексеева

Отец ребёнка: Игнатьков Алексей Фомин

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1899

Сын: Игнатьков Стефан Алексеевич

Отец ребёнка: Игнатьков Алексей Фомин

Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: (Игнатькова) Дария Алексеева

Отец ребёнка: Игнатьков Алексей Фомин

Смерть
Неизвестно

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