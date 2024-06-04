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Бабина Домника Максимова

Место рождения

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
03.11.1797

Муж: Бабин Харитон Петров

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Бабин Дмитрий Харитонов

Отец ребёнка: Бабин Харитон Петров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Бабин Влас Харитонов

Отец ребёнка: Бабин Харитон Петров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Бабин Акинф Харитонов

Отец ребёнка: Бабин Харитон Петров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Бабин Филипп Харитонов

Отец ребёнка: Бабин Харитон Петров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Бабин Авдей Харитонов

Отец ребёнка: Бабин Харитон Петров

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

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