Бабина Домника Максимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.11.1797
Муж: Бабин Харитон Петров
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Бабин Харитон Петров
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Бабин Влас Харитонов
Отец ребёнка: Бабин Харитон Петров
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Бабин Харитон Петров
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Бабин Харитон Петров
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Бабин Харитон Петров
Смерть
После 1834