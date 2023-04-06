Бабин Влас Харитонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиПосле 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Бабин Харитон Петров
Мать: Бабина Домника
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Бабин Василий Власов
Мать ребёнка: Бабина Анна
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Бабин Архип Власов
Мать ребёнка: Бабина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Анна
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1830