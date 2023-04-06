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Бабин Влас Харитонов

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Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

После 1830

Пол

Мужской

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Жена

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Бабин Харитон Петров

Мать: Бабина Домника

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Бабин Василий Власов

Мать ребёнка: Бабина Анна

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Бабин Архип Власов

Мать ребёнка: Бабина Анна

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Анна

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1830
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