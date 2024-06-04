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Бабин Дмитрий Харитонов

Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Бабин Харитон Петров

Мать: Бабина Домника Максимова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Фекла Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: (Бабина) Александра Дмитриева

Мать ребёнка: Бабина Фекла Павлова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Бабин Митрофан Дмитриев

Мать ребёнка: Бабина Фекла Павлова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Бабина) Федора Дмитриева

Мать ребёнка: Бабина Фекла Павлова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: (Бабина) Ксения Дмитриева

Мать ребёнка: Бабина Фекла Павлова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Бабина) Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Бабина Фекла Павлова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858

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