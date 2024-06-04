Бабин Дмитрий Харитонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Бабин Харитон Петров
Мать: Бабина Домника Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Фекла Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: (Бабина) Александра Дмитриева
Мать ребёнка: Бабина Фекла Павлова
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Бабина Фекла Павлова
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Бабина) Федора Дмитриева
Мать ребёнка: Бабина Фекла Павлова
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: (Бабина) Ксения Дмитриева
Мать ребёнка: Бабина Фекла Павлова
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Бабина) Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Бабина Фекла Павлова
Смерть
После 1858