Бордачёв Тимофей Георгиев (Егоров) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бордачёв Тимофей Георгиев (Егоров)

Место рождения

Бережки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

20.01.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1822 ст.

Отец: Егор (Георгий) Герасимов

Мать: Наталья Моисеева

Бережки, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Крещение
20.01.1822 ст.
Пятница, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Восприемниками были тоя ж деревни крестьянин Михаил Дмитриев и крестьянская жёнка Степанида Козмина
Военная служба
1843
Отдан в рекруты за своё семейство
Смерть
Неизвестно

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