Бордачёв Тимофей Георгиев (Егоров)
Место рождения
Дата рождения20.01.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1822 ст.
Отец: Егор (Георгий) Герасимов
Мать: Наталья Моисеева
Крещение
20.01.1822 ст.
Пятница, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Восприемниками были тоя ж деревни крестьянин Михаил Дмитриев и крестьянская жёнка Степанида Козмина
Военная служба
1843
Отдан в рекруты за своё семейство
Смерть
Неизвестно