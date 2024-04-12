Кожевников Тихон Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1718
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 11 лист
Место жительства
С 1735
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 11 лист
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Кривоусова Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Кожевникова Пелагия Леонтьевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 11 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Масленикова Варвара Тихоновна
Мать ребёнка: Кожевникова Пелагия Леонтьевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 11 оборот
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Кожевникова Ефросинья Тихоновна
Мать ребёнка: Кожевникова Пелагия Леонтьевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 11 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Смирнова Дарья Тихоновна
Мать ребёнка: Кожевникова Пелагия Леонтьевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 11 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Богомолова Прасковья Тихоновна
Мать ребёнка: Кожевникова Пелагия Леонтьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 11 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Кожевников Яков Тихонович
Мать ребёнка: Кожевникова Пелагия Леонтьевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 11 оборот
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Жерлыгина Матрена Тихоновна
Мать ребёнка: Кожевникова Пелагия Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 11 оборот
Смерть
Неизвестно