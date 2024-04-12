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Кожевников Тихон Петрович

Место рождения

Лебедево, Хохломская волость, Семеновский уезд

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Лебедево, Хохломская волость, Семеновский уезд
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 11 лист
Место жительства
С 1735
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 11 лист
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Кривоусова Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Кожевникова Пелагия Леонтьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 11 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Масленикова Варвара Тихоновна

Мать ребёнка: Кожевникова Пелагия Леонтьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 11 оборот
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Кожевникова Ефросинья Тихоновна

Мать ребёнка: Кожевникова Пелагия Леонтьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 11 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Смирнова Дарья Тихоновна

Мать ребёнка: Кожевникова Пелагия Леонтьевна

ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 11 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Богомолова Прасковья Тихоновна

Мать ребёнка: Кожевникова Пелагия Леонтьевна

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 11 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Кожевников Яков Тихонович

Мать ребёнка: Кожевникова Пелагия Леонтьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 11 оборот
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Жерлыгина Матрена Тихоновна

Мать ребёнка: Кожевникова Пелагия Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова Пелагия Леонтьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 11 оборот
Смерть
Неизвестно
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