Богомолова (Кожевникова) Прасковья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова (Кожевникова) Прасковья Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Кожевников Тихон Петрович

Мать: Кожевникова Пелагия Леонтьевна

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 11 оборот
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Богомолов Ларион Никифорович

Отец ребёнка: Богомолов Никифор Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Богомолов Андрей Никифорович

Отец ребёнка: Богомолов Никифор Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Богомолов Никифор Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Богомолова Пелагея Никифоровна

Отец ребёнка: Богомолов Никифор Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Никифор Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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