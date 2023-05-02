Богомолова (Кожевникова) Прасковья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1748
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 11 оборот
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Богомолов Ларион Никифорович
Отец ребёнка: Богомолов Никифор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Богомолов Андрей Никифорович
Отец ребёнка: Богомолов Никифор Петрович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Богомолов Никифор Петрович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 40 оборот
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Богомолова Пелагея Никифоровна
Отец ребёнка: Богомолов Никифор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно