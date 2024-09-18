Соколова (Ильинская) Еванфия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Ильинская) Еванфия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847 ст.

Дата смерти

19.01.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Иоанн Васильевич

Рождение ребёнка
15.07.1867 ст.

Дочь: Воскресенская (Соколова) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иоанн Васильевич

Мироносица, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.08.1869 ст.

Дочь: Манакова (Соколова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иоанн Васильевич

Мироносица, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Воспр. - г. Вологды чиновничья вдова Анна Васильева Акимова
Рождение ребёнка
1871 ст.

Дочь: Соколова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иоанн Васильевич

Мироносица, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Соколов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иоанн Васильевич

Мироносица, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Соколов Николай Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иоанн Васильевич

Мироносица, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880 ст.

Дочь: Соколова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иоанн Васильевич

Мироносица, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882 ст.

Дочь: Каменская (Соколова) Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иоанн Васильевич

Мироносица, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Соколов Александр Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иоанн Васильевич

Подгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.09.1889 ст.

Сын: Соколов Ксанфий Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иоанн Васильевич

Подгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Кадниковского уезда Грибцовской Ильинской церкви диакон Александр Манаков и оной же церкви священническая дочь Екатерина Иоанова Соколова
Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Соколов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иоанн Васильевич

Подгорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
19.01.1904 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
От порока сердца. Отпевал зять Андрей Воскресенский в Николаевской Сенноплощадской. Погребена на кладбище у Николаевской Становской.

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