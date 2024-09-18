Соколова (Ильинская) Еванфия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847 ст.
Дата смерти19.01.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1867 ст.
Дочь: Воскресенская (Соколова) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иоанн Васильевич
Рождение ребёнка
08.08.1869 ст.
Дочь: Манакова (Соколова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иоанн Васильевич
Воспр. - г. Вологды чиновничья вдова Анна Васильева Акимова
Рождение ребёнка
1871 ст.
Дочь: Соколова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иоанн Васильевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Соколов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Соколов Иоанн Васильевич
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Соколов Иоанн Васильевич
Рождение ребёнка
1880 ст.
Дочь: Соколова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иоанн Васильевич
Рождение ребёнка
1882 ст.
Дочь: Каменская (Соколова) Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иоанн Васильевич
Рождение ребёнка
1886 ст.
Сын: Соколов Александр Иванович
Отец ребёнка: Соколов Иоанн Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1889 ст.
Отец ребёнка: Соколов Иоанн Васильевич
Кадниковского уезда Грибцовской Ильинской церкви диакон Александр Манаков и оной же церкви священническая дочь Екатерина Иоанова Соколова
Рождение ребёнка
1891 ст.
Отец ребёнка: Соколов Иоанн Васильевич
Смерть
19.01.1904 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
От порока сердца. Отпевал зять Андрей Воскресенский в Николаевской Сенноплощадской. Погребена на кладбище у Николаевской Становской.