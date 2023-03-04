Макшеева Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти14.03.1832 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.12.1792 ст.
Сын: Макшеев Аполлон Николаевич
Отец ребёнка: Макшеев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
18.11.1793 ст.
Дочь: Макшеева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Макшеев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
04.12.1794 ст.
Дочь: Макшеева Варвара Николаевич
Отец ребёнка: Макшеев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
27.05.1797 ст.
Сын: Макшеев Платон Николаевич
Отец ребёнка: Макшеев Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.1832 ст.