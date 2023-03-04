Макшеева Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакшеева Екатерина Ивановна

Макшеева Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

14.03.1832 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1792 ст.

Сын: Макшеев Аполлон Николаевич

Отец ребёнка: Макшеев Николай Алексеевич

Сметьево, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
18.11.1793 ст.

Дочь: Макшеева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Макшеев Николай Алексеевич

Сметьево, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
04.12.1794 ст.

Дочь: Макшеева Варвара Николаевич

Отец ребёнка: Макшеев Николай Алексеевич

Сметьево, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
27.05.1797 ст.

Сын: Макшеев Платон Николаевич

Отец ребёнка: Макшеев Николай Алексеевич

Сметьево, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макшеев Николай Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
14.03.1832 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close