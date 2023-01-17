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Макшеев Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макшеев Алексей Владимирович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1792 ст.

Сын: Макшеев Аполлон Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Сметьево, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1793 ст.

Дочь: Макшеева Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Сметьево, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
04.12.1794 ст.

Дочь: Макшеева Варвара Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Сметьево, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1797 ст.

Сын: Макшеев Платон Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Сметьево, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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