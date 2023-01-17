Макшеев Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макшеев Алексей Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1792 ст.
Сын: Макшеев Аполлон Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1793 ст.
Дочь: Макшеева Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1794 ст.
Дочь: Макшеева Варвара Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1797 ст.
Сын: Макшеев Платон Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно