Слизов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.1923
Дочь: Красильникова Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Слизова Елизавета Максимовна
Нижегородская губерния, Богородетский уезд, Деревня Пантелеево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слизов Александр
Мать ребёнка: Слизова Елизавета Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слизов Василий
Мать ребёнка: Слизова Елизавета Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлина
Мать ребёнка: Слизова Елизавета Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Слизова Елизавета Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
деревня Наговицыно, Селивановский район, Владимирская область, Россия