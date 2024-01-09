Слизов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слизов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1923

Дочь: Красильникова Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Слизова Елизавета Максимовна

Нижегородская губерния, Богородетский уезд, Деревня Пантелеево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слизов Александр

Мать ребёнка: Слизова Елизавета Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слизов Василий

Мать ребёнка: Слизова Елизавета Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлина

Мать ребёнка: Слизова Елизавета Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Слизова Елизавета Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слизова Елизавета Максимовна

Смерть
Неизвестно
деревня Наговицыно, Селивановский район, Владимирская область, Россия
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