Красильникова (Слизова) Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова (Слизова) Наталья Федоровна

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Место рождения

Нижегородская губерния, Богородетский уезд, Деревня Пантелеево

Дата рождения

01.07.1923

Дата смерти

22.09.2013

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1923

Отец: Слизов Федор

Мать: Слизова Елизавета Максимовна

Нижегородская губерния, Богородетский уезд, Деревня Пантелеево
Рождение ребёнка
04.01.1947

Дочь: Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Красильников Владимир Александрович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красильников Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Генадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Генадий

Смерть
22.09.2013
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