Красильникова (Слизова) Наталья Федоровна
Место рожденияНижегородская губерния, Богородетский уезд, Деревня Пантелеево
Дата рождения01.07.1923
Дата смерти22.09.2013
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1923
Отец: Слизов Федор
Нижегородская губерния, Богородетский уезд, Деревня Пантелеево
Рождение ребёнка
04.01.1947
Дочь: Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Красильников Владимир Александрович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Генадий
Смерть
22.09.2013