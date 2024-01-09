Слизова (Полюзина) Елизавета Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полюзин Максим
Рождение ребёнка
01.07.1923
Дочь: Красильникова Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Слизов Федор
Нижегородская губерния, Богородетский уезд, Деревня Пантелеево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слизов Александр
Отец ребёнка: Слизов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слизов Василий
Отец ребёнка: Слизов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлина
Отец ребёнка: Слизов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Слизов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слизов Федор
Смерть
Неизвестно