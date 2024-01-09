Слизова (Полюзина) Елизавета Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слизова (Полюзина) Елизавета Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полюзин Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1923

Дочь: Красильникова Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Слизов Федор

Нижегородская губерния, Богородетский уезд, Деревня Пантелеево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слизов Александр

Отец ребёнка: Слизов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слизов Василий

Отец ребёнка: Слизов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлина

Отец ребёнка: Слизов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Слизов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слизов Федор

Смерть
Неизвестно
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