Маслова Стефанида
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Петр
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Пухликова (Маслова) Зеновья
Отец ребёнка: Маслов Петр
Рождение ребёнка
1763
Сын: Маслов Ларион
Отец ребёнка: Маслов Петр
Рождение ребёнка
1770
Сын: Маслов Матвей
Отец ребёнка: Маслов Петр
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно