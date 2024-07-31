Маслова Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслова Стефанида

Маслова Стефанида

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Яков

Мать: не указана

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Петр

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Пухликова (Маслова) Зеновья

Отец ребёнка: Маслов Петр

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Маслов Ларион

Отец ребёнка: Маслов Петр

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Маслов Матвей

Отец ребёнка: Маслов Петр

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.