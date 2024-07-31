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Маслов Петр

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Маслов Павел

Мать: Маслова ?

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Стефанида

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Пухликова (Маслова) Зеновья

Мать ребёнка: Маслова Стефанида

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Маслов Ларион

Мать ребёнка: Маслова Стефанида

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Маслов Матвей

Мать ребёнка: Маслова Стефанида

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
1770
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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