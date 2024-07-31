Маслов Петр
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Маслов Павел
Мать: Маслова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Стефанида
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Пухликова (Маслова) Зеновья
Мать ребёнка: Маслова Стефанида
Рождение ребёнка
1763
Сын: Маслов Ларион
Мать ребёнка: Маслова Стефанида
Рождение ребёнка
1770
Сын: Маслов Матвей
Мать ребёнка: Маслова Стефанида
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
1770