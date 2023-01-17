Гафиатуллина (Трясцина) Наталья Викторовна
Место рождения
Дата рождения02.10.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1984
Рождение ребёнка
09.09.2015
Дочь: Гафиатуллина Алина Ильдаровна
Отец ребёнка: Гафиатуллин Ильдар Раисович
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
11.12.2018
Дочь: Гафиатуллина Дарина Ильдаровна
Отец ребёнка: Гафиатуллин Ильдар Раисович
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно