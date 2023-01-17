Гафиатуллина (Трясцина) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафиатуллина (Трясцина) Наталья Викторовна

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Место рождения

Покров, Дніпропетровська область

Дата рождения

02.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1984

Отец: Губа Виктор Трофимович

Мать: Трясцина Валентина Ивановна

Покров, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
09.09.2015

Дочь: Гафиатуллина Алина Ильдаровна

Отец ребёнка: Гафиатуллин Ильдар Раисович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
11.12.2018

Дочь: Гафиатуллина Дарина Ильдаровна

Отец ребёнка: Гафиатуллин Ильдар Раисович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гафиатуллин Ильдар Раисович

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