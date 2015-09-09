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Гафиатуллина Алина Ильдаровна
Гафиатуллина Алина Ильдаровна
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
09.09.2015
Пол
Женский
Отец
Гафиатуллин Ильдар Раисович
1984 г.р.
Мать
Гафиатуллина (Трясцина) Наталья Викторовна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.2015
Отец:
Гафиатуллин Ильдар Раисович
Мать:
Гафиатуллина Наталья Викторовна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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