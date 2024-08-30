Васько (Карас) Мелания Григорьевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1864
Отец: Карас Григорий Антонович
Мать: Карас Мария Андреевна
Бракосочетание
13.05.1884
Муж: Васько Тит Федорович
Рождение ребёнка
19.10.1888
Дочь: Васько Параскева Титовна
Отец ребёнка: Васько Тит Федорович
Рождение ребёнка
30.09.1894
Отец ребёнка: Васько Тит Федорович
Рождение ребёнка
13.09.1896
Дочь: Васько София Титовна
Отец ребёнка: Васько Тит Федорович
Рождение ребёнка
22.11.1898
Дочь: Халимон (Васько) Екатерина Титовна
Отец ребёнка: Васько Тит Федорович
Рождение ребёнка
23.01.1901
Отец ребёнка: Васько Тит Федорович
Смерть
Неизвестно