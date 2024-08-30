Васько (Карас) Мелания Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васько (Карас) Мелания Григорьевна

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

01.01.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1864

Отец: Карас Григорий Антонович

Мать: Карас Мария Андреевна

Кунашовка, Чернігівська область
Бракосочетание
13.05.1884

Муж: Васько Тит Федорович

Рождение ребёнка
19.10.1888

Дочь: Васько Параскева Титовна

Отец ребёнка: Васько Тит Федорович

Рождение ребёнка
30.09.1894

Сын: Васько Михаил Титович

Отец ребёнка: Васько Тит Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.09.1896

Дочь: Васько София Титовна

Отец ребёнка: Васько Тит Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.11.1898

Дочь: Халимон (Васько) Екатерина Титовна

Отец ребёнка: Васько Тит Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.01.1901

Сын: Васько Григорий Титович

Отец ребёнка: Васько Тит Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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