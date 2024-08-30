Карас Григорий Антонович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти08.01.1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1853
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карас Мария Андреевна
Рождение ребёнка
16.06.1861
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карас Мария Андреевна
Рождение ребёнка
01.01.1864
Дочь: Васько (Карас) Мелания Григорьевна
Мать ребёнка: Карас Мария Андреевна
Смерть
08.01.1890