Карас Григорий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карас Григорий Антонович

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

1826

Дата смерти

08.01.1890

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1864 г.р.

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.11.1853

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карас Мария Андреевна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1861

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карас Мария Андреевна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1864

Дочь: Васько (Карас) Мелания Григорьевна

Мать ребёнка: Карас Мария Андреевна

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
08.01.1890
Кунашовка, Чернігівська область

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