Карас Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1853
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карас Григорий Антонович
Рождение ребёнка
16.06.1861
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карас Григорий Антонович
Рождение ребёнка
01.01.1864
Дочь: Васько (Карас) Мелания Григорьевна
Отец ребёнка: Карас Григорий Антонович
Смерть
Неизвестно