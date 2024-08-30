Карас Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карас Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности
1864 г.р.

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1853

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карас Григорий Антонович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1861

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карас Григорий Антонович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1864

Дочь: Васько (Карас) Мелания Григорьевна

Отец ребёнка: Карас Григорий Антонович

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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