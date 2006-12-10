Ерошкин Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1965
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец: Ерошкин Владимир
Рождение ребёнка
1987
Сын: Ерошкин Артем Александрович
Мать ребёнка: Ерошкина Ольга
Рождение ребёнка
1999
Дочь: Ерошкина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Ерошкина Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерошкина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерошкина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерошкин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Ерошкина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерошкина Ольга