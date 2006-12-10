Ерошкин Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерошкин Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Ерошкин Владимир

Мать: Ерошкина Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1987

Сын: Ерошкин Артем Александрович

Мать ребёнка: Ерошкина Ольга

Рождение ребёнка
1999

Дочь: Ерошкина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Ерошкина Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерошкина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерошкина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерошкин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Ерошкина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерошкина Ольга

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