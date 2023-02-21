Ерошкин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1950
Дочь: Мавричева Раиса Владимировна
Мать ребёнка: Ерошкина Клавдия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Ерошкин Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Ерошкина Клавдия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1965
Сын: Ерошкин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Ерошкина Клавдия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дремасова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Ерошкина Клавдия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно