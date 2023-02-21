Ерошкин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрошкин Владимир

Ерошкин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1950

Дочь: Мавричева Раиса Владимировна

Мать ребёнка: Ерошкина Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Ерошкин Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Ерошкина Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1965

Сын: Ерошкин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Ерошкина Клавдия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерошкина Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дремасова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Ерошкина Клавдия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно