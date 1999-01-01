Ерошкина Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерошкина Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1999

Дочь: Ерошкина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Ерошкин Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерошкин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерошкин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Ерошкин Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерошкин Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Ерошкин Анатолий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерошкин Анатолий Владимирович

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