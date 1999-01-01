Ерошкина Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1999
Дочь: Ерошкина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Ерошкин Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерошкин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Ерошкин Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерошкин Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Ерошкин Анатолий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно