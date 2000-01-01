Ерошкин Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерошкин Анатолий Владимирович
Мать: Ерошкина Нина
Рождение ребёнка
2003
Сын: Ерошкин Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Ерошкина Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерошкин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Ерошкина Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерошкин Егор Владимирович
Мать ребёнка: Ерошкина Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерошкина Любовь