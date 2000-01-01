Чередова Арина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1856 ст.
Отец ребёнка: Чередов Семён Фалалеев
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Федосья Семёновна
Отец ребёнка: Чередов Семён Фалалеев
Рождение ребёнка
Около 1862
Отец ребёнка: Чередов Семён Фалалеев
Рождение ребёнка
Около 1868
Отец ребёнка: Чередов Семён Фалалеев
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Елизавета Семёновна
Отец ребёнка: Чередов Семён Фалалеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно