Чередова Арина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередова Арина Ефимовна

Чередова Арина Ефимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1856 ст.

Сын: Чередов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Чередов Семён Фалалеев

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Федосья Семёновна

Отец ребёнка: Чередов Семён Фалалеев

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Чередов Максим Семёнович

Отец ребёнка: Чередов Семён Фалалеев

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Чередов Кирилл Семёнович

Отец ребёнка: Чередов Семён Фалалеев

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Елизавета Семёновна

Отец ребёнка: Чередов Семён Фалалеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Семён Фалалеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close