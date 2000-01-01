Чередов Иван Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1856 ст.
Отец: Чередов Семён Фалалеев
Мать: Чередова Арина Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1893
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна
Смерть
Неизвестно