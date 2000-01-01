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Чередов Иван Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1856 ст.

Отец: Чередов Семён Фалалеев

Мать: Чередова Арина Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Чередов Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Екатерина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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