(Давыдова) Елизавета Ивановна
Место рожденияПермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)
Дата рождения15.01.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1908
1906 г.р. (надпись на надгробии)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Орлов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Орлова) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Орлов Николай
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Николай
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Орлов Николай
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Орлов Николай
Смерть
Неизвестно