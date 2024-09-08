(Давыдова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Давыдова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Пермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)

Дата рождения

15.01.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1908

Отец: Давыдов Иван Леонтиевич

Мать: (Евдокимова) Екатерина Дмитриевна

1906 г.р. (надпись на надгробии)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Орлов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Орлова) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Орлов Николай

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Николай

Рождение ребёнка
1949

Сын: Орлов Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Орлов Николай

Рождение ребёнка
1949

Сын: Орлов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Орлов Николай

Смерть
Неизвестно

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