Поликарпова Поникарова (Попкова) Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поликарпова Поникарова (Попкова) Марфа Григорьевна

Место рождения

Поварово, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Попков Григорий

Мать: не указана

Поварово, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
29.10.1895 ст.

Муж: Поликарпов Поникаров Василий Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком поручители по жениху: села Рождествина крестьяне Иоанн Гавриилович и Григорий Симеонович Поликарповы, по невесте: крестьяне сельца Поварово Ефимий Григорьевич Попков и села Смоленско... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1897 ст.

Сын: Поликарпов Иван / Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Василий Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 23.03.1897 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Григорий Симеонович и крестьянская девка Парас... Показать все
Рождение ребёнка
25.04.1898 ст.

Дочь: (Поникарова Поликарпова) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Василий Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 26.04.1898 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская жена Анна Евфимьевна Поникарова Источник: Г... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1899 ст.

Дочь: Поликарпова Поникарова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Василий Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 10.07.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Параскева Феодоровна Поникарова Источник: ГА... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1901 ст.

Сын: Поникаров Поликарпов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Василий Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 12.07.1901 место рождения - с.Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествена крестьянин Никита Феодорович Поникаров Источник: ГАЯО Метрически... Показать все
Рождение ребёнка
1903

Сын: Поникаров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Василий Федорович

Родственная связь предположительная. В с. Рождествино рождения нет.
Рождение ребёнка
23.02.1905 ст.

Дочь: Поникарова Поликарпова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Василий Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 23.02.1905 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянка Анастасия Григорьевна Поникарова Источник: ГАЯО Метр... Показать все
Рождение ребёнка
07.10.1906 ст.

Сын: Поникаров Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Василий Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 07.10.1906 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Владимир Никитич Поникаров Источник: ГАЯО Метр... Показать все
Рождение ребёнка
30.05.1910 ст.

Дочь: Поникарова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Василий Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 30.05.1910 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Пелагея Васильевна Поникарова Источник: ГАЯО... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1914 ст.

Дочь: Поникарова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Василий Федорович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 14.10.1914 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - крестьянская жена села Рождествина Ольга Васильевна Поникарова Источник: ГАЯО Ме... Показать все
Смерть
Неизвестно

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