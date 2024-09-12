Поликарпова Поникарова (Попкова) Марфа Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Попков Григорий
Мать: не указана
Сын: Поликарпов Иван / Иоанн Васильевич
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Василий Федорович
Дочь: (Поникарова Поликарпова) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Василий Федорович
Дочь: Поликарпова Поникарова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Василий Федорович
Сын: Поникаров Поликарпов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Василий Федорович
Сын: Поникаров Иван Васильевич
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Василий Федорович
Дочь: Поникарова Поликарпова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Василий Федорович
Сын: Поникаров Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Василий Федорович
Дочь: Поникарова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Василий Федорович
Дочь: Поникарова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Поликарпов Поникаров Василий Федорович