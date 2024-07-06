Поликарпова Поникарова Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.07.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
10.07.1899 ст.
Отец: Поликарпов Поникаров Василий Федорович
дата крещения - 10.07.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Параскева Феодоровна Поникарова Источник: ГА... Показать все
Смерть
Неизвестно