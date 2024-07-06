Поликарпова Поникарова Ольга Васильевна 10.07.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Поликарпова Поникарова Ольга Васильевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

10.07.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
10.07.1899 ст.

Отец: Поликарпов Поникаров Василий Федорович

Мать: Поликарпова Поникарова (Попкова) Марфа Григорьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 10.07.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Параскева Феодоровна Поникарова Источник: ГА... Показать все
Смерть
Неизвестно

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