Захаров Матвей Захарович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1823 и 1824
Дата смерти08.10.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1823 и 1824
Отец: Захаров Захар Никитич
Мать: Захарова Анна Сергеевна
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 7 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты документов... Показать все
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 13 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Раздел оп... Показать все
Упоминание
31.08.1840 ст.
В ИР 1840 возраст - 16 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости (рос... Показать все
Бракосочетание
Между 1841 и 1845
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 21, жена Матрена Андреева - 22 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 10... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 26 лет, жена - Матрона Андреевна, 27 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 ... Показать все
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 32 года, жена - Матрона Андреевна, 32 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 249... Показать все
Рождение ребёнка
1856
Сын: Захаров Тимофей Матвеевич
Мать ребёнка: Захарова Матрона / Матрена Андреевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Захаров Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Захарова Матрона / Матрена Андреевна
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 37 лет, жена - Матрона Федоровна, 37 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 К... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1860 ст.
Дочь: Захарова Марфа Матвеевна
Мать ребёнка: Захарова Матрона / Матрена Андреевна
дата крещения - 03.07.1860 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - брат отставный солдат Адриан Захаров и крестьянка Дарья Федорова Источник: Мет... Показать все
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Захарова Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Захарова Матрона / Матрена Андреевна
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 40 лет, жена - Матрона Федоровна, 40 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 ... Показать все
Рождение ребёнка
19.02.1866 ст.
Сын: Захаров Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Захарова Матрона / Матрена Андреевна
дата крещения - 20.02.1866 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губения ФИО восприемников - сын его Тимофей Матвеев и села Рождествина крестьянка Дарья Феодорова Источник:... Показать все
Упоминание
1870 ст.
В Исповедных росписях 1870 г. возраст - 47 лет, жена Матрона Андреевна - 47 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области"... Показать все
Поручитель
12.01.1875 ст.
Поручитель у Осипова Василия Васильевича
Поручитель
29.10.1878 ст.
Поручитель у Захарова Герасима Федоровича
Смерть
08.10.1898 ст.
дата погребения - 10.10.1898 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 80 причина - от старости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все