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Захарова Матрона / Матрена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823 ст.

Дата смерти

17.11.1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1841 и 1845

Муж: Захаров Матвей Захарович

Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 22, имя - Матрена, муж - Матвей Захаров, 21 год Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф.... Показать все
Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 27 лет, муж - Матвей Захарович, 26 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Ко... Показать все
Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - 32 года, муж - Матвей Захарович, 32 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 ... Показать все
Рождение ребёнка
1856

Сын: Захаров Тимофей Матвеевич

Отец ребёнка: Захаров Матвей Захарович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Захаров Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Захаров Матвей Захарович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Упоминание
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 возраст - 37 лет, отчество - Федоровна, муж - Матвей Захарович, 37 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № ... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1860 ст.

Дочь: Захарова Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Захаров Матвей Захарович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 03.07.1860 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - брат отставный солдат Адриан Захаров и крестьянка Дарья Федорова Источник: Мет... Показать все
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Захарова Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Захаров Матвей Захарович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Упоминание
1863
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1863 возраст - 40 лет, отчество - Федоровна, муж - Матвей Захарович, 40 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд №... Показать все
Рождение ребёнка
19.02.1866 ст.

Сын: Захаров Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Захаров Матвей Захарович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 20.02.1866 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губения ФИО восприемников - сын его Тимофей Матвеев и села Рождествина крестьянка Дарья Феодорова Источник:... Показать все
Упоминание
1870 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В Исповедных росписях 1870 г. отчество Андреевна, возраст - 47 лет, муж Матвей Захаров - 47 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Вл... Показать все
Смерть
17.11.1890 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 19.11.1890 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 67 лет причина - от старости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уез... Показать все

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