Захарова Матрона / Матрена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823 ст.
Дата смерти17.11.1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1841 и 1845
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 22, имя - Матрена, муж - Матвей Захаров, 21 год Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф.... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 27 лет, муж - Матвей Захарович, 26 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Ко... Показать все
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 32 года, муж - Матвей Захарович, 32 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 ... Показать все
Рождение ребёнка
1856
Сын: Захаров Тимофей Матвеевич
Отец ребёнка: Захаров Матвей Захарович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Захаров Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Захаров Матвей Захарович
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 37 лет, отчество - Федоровна, муж - Матвей Захарович, 37 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № ... Показать все
Рождение ребёнка
01.07.1860 ст.
Дочь: Захарова Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Захаров Матвей Захарович
дата крещения - 03.07.1860 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - брат отставный солдат Адриан Захаров и крестьянка Дарья Федорова Источник: Мет... Показать все
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Захарова Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Захаров Матвей Захарович
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 40 лет, отчество - Федоровна, муж - Матвей Захарович, 40 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд №... Показать все
Рождение ребёнка
19.02.1866 ст.
Сын: Захаров Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Захаров Матвей Захарович
дата крещения - 20.02.1866 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губения ФИО восприемников - сын его Тимофей Матвеев и села Рождествина крестьянка Дарья Феодорова Источник:... Показать все
Упоминание
1870 ст.
В Исповедных росписях 1870 г. отчество Андреевна, возраст - 47 лет, муж Матвей Захаров - 47 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Вл... Показать все
Смерть
17.11.1890 ст.
дата погребения - 19.11.1890 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 67 лет причина - от старости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уез... Показать все