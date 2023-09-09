Захаров Тимофей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1855 и 1857 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1855 и 1857 ст.
Восприемник
19.02.1866 ст.
Восприемник у Захарова Василий Матвеевича
Упоминание
1870 ст.
В Исповедных росписях 1870 г. возраст - 13 лет Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 7... Показать все
Бракосочетание
28.10.1873 ст.
поручители – по жениху: крестьяне села Рождествина крестьяне Евстафий Захаров и Василий Михайлов, по невесте: села Давыдовского крестьяне Григорий Алексеев и деревни Любимцевой крестьянин Иван Григорь... Показать все
Рождение ребёнка
Около ?.02.1875 ст.
Дочь: Захарова Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Захарова Неонила Яковлевна
Рождение ребёнка
17.12.1876 ст.
Дочь: Захарова Анастасия / Настасья Тимофеевна
Мать ребёнка: Захарова Неонила Яковлевна
дата крещения - 18.12.1876 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - ФИО восприемников – того же ведомства и села крестьянский сын Василий Матвеев ... Показать все
Военная служба
10.02.1880 ст.
солдат
Восприемник
06.07.1881 ст.
Восприемник у Захаровой Ольги Герасимовны
Рождение ребёнка
19.11.1881 ст.
Сын: Захаров Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Захарова Неонила Яковлевна
дата крещения - 20.11.1881 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села Рождествина крестьянский сын Василий Матвеев и крестьянская женка ... Показать все
Военная служба
19.11.1881 ст.
уволенный в отпуск солдат
Рождение ребёнка
03.01.1884 ст.
Дочь: Захарова Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Захарова Неонила Яковлевна
близнецы дата рождения - 03.01.1884 дата крещения - 04.01.1884 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – казенного села Рождествина крестьянин Н... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1884 ст.
Дочь: Захарова Сигклитикия Тимофеевна
Мать ребёнка: Захарова Неонила Яковлевна
близнецы дата крещения - 04.01.1884 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – казенного села Рождествина крестьянин Николай Матвеев и села Смоленско... Показать все
Военная служба
08.11.1884
временно отпускной рядовой
Рождение ребёнка
10.02.1886 ст.
Дочь: Захарова Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Захарова Неонила Яковлевна
дата крещения - 11.02.1886 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - ФИО восприемников – … села крестьянин … Матвеев и … Анна Ефимова. В другой МК ... Показать все
Рождение ребёнка
18.03.1888 ст.
Дочь: Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Захарова Неонила Яковлевна
дата крещения - 19.03.1888 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же села крестьянин Василий Матвеев Захаров Источник: Метрические книги це... Показать все
Военная служба
18.03.1888 ст.
уволенный во временный отпуск рядовой
Рождение ребёнка
27.06.1891 ст.
Мать ребёнка: Захарова Неонила Яковлевна
дата крещения - 29.06.1891 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села крестьянский сын Григорий Тимофеев Захаров и крестьянс... Показать все
Военная служба
02.04.1892 ст.
солдат
Рождение ребёнка
05.08.1893 ст.
Дочь: Евдокея / Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Захарова Неонила Яковлевна
дата крещения - 06.08.1893 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села крестьянин Герасим Федоров и крестьянская дочь Евдокея... Показать все
Военная служба
15.07.1896 ст.
уволенный в запас армии солдат
Восприемник
15.07.1896 ст.
Восприемник у Захарова Ивана Васильевича (младшего)
Смерть
После 1917