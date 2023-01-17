Алексаева Аксинья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексаева Аксинья Яковлевна

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Место рождения

Алферьево, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1893 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Алферьево, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.11.1918

Сын: Алексаев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Алексаев Павел Константинович

Алферьево, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Алексаева Мария Павловна

Отец ребёнка: Алексаев Павел Константинович

Алферьево, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Алексаев Иван Павлович

Отец ребёнка: Алексаев Павел Константинович

Алферьево, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексаев Павел Константинович

Смерть
Неизвестно
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