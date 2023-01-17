Алексаева Аксинья Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1918
Отец ребёнка: Алексаев Павел Константинович
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Алексаева Мария Павловна
Отец ребёнка: Алексаев Павел Константинович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Алексаев Павел Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно