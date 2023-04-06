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Алексаев Павел Константинович

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Место рождения

Алферьево, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893 ст.

Отец: Алексаев Константин

Мать: не указана

Алферьево, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.11.1918

Сын: Алексаев Михаил Павлович

Мать ребёнка: Алексаева Аксинья Яковлевна

Алферьево, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Алексаева Мария Павловна

Мать ребёнка: Алексаева Аксинья Яковлевна

Алферьево, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Алексаев Иван Павлович

Мать ребёнка: Алексаева Аксинья Яковлевна

Алферьево, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексаева Аксинья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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