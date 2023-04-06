Алексаев Павел Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893 ст.
Отец: Алексаев Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1918
Мать ребёнка: Алексаева Аксинья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Алексаева Мария Павловна
Мать ребёнка: Алексаева Аксинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Алексаева Аксинья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно